Ataque com faca em jardim de infância na China deixa 14 crianças feridas

Motivos do ataque de mulher de 39 anos são desconhecidos.

Por Lusa | 06:53

Um ataque com faca por uma mulher de 39 anos, num jardim de infância no centro da China, resultou esta sexta-feira em catorze crianças feridas, informaram as autoridades chinesas, enquanto os motivos do ataque continuam por esclarecer.

O ataque ocorreu esta sexta-feira de manhã no jardim de infância Xinshiji, nos subúrbios do município de Chongqing, quando as crianças regressavam às salas de aula.

A mulher, identificada pelas autoridades como Liu, já foi detida pela polícia e as crianças estão a receber tratamento hospitalar, detalharam as autoridades.