Ataque com faca faz um morto e nove feridos em França

Um ataque com faca fez este sábado um morto e nove feridos, três deles graves, numa estação de autocarros de Villeurbanne, junto a Lyon. O agressor é um refugiado afegão de 33 anos e foi detido pouco depois do ataque."Não sabemos ainda quais as suas intenções. O que sabemos é que atacou passageiros que esperavam o autocarro", afirmou o presidente da Câmara de Lyon, Gérard Collomb, desmentindo a existência de um segundo atacante em fuga.Ao que se sabia este sábado, o autor do ataque não tem cadastro e esperava decisão sobre um pedido de asilo em França. Embora não haja indícios seguros, não é descartada a possibilidade de motivação terrorista.Um dos feridos graves estava este sábado em situação considerada crítica.Recorde-se que Lyon foi em maio palco de um atentado à bomba que fez 14 feridos. O autor foi um argelino de 24 anos ligado ao Daesh.