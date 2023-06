Três pessoas foram levadas para o hospital na sequência de um ataque na cidade sueca de Eskilstuna, esta quinta-feira, no que parece ter sido um ataque com uma faca, informou a polícia local.De acordo com a Reuters, a estação de televisão sueca TV4 disse inicialmente que o ataque tinha ocorrido numa escola, mas o diretor disse mais tarde que os alunos se encontravam num local diferente na altura do incidente.Em atualização