Dois homens ficaram feridos após um ataque com machete, à porta de uma loja de kebab, ao final da tarde desta terça-feira, em Roma, Itália. De acordo com o la Reppublica, um dos dois homens foi submetido a uma cirurgia de emergência no hospital San Giovanni, em Roma, e corre perigo de vida. O agressor pôs-se em fuga.O incidente ocorreu na via Casalina, no bairro de Torpignattara.Em atualização