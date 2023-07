Ataque com um objeto incendiário a bar no México provoca 11 mortes e quatro feridos

Pelo menos 11 pessoas morreram e quatro ficaram feridas na sequência de um ataque com um objeto incendiário num bar no norte do México, anunciaram este sábado as autoridades.

"Até agora, onze pessoas morreram, sete homens e quatro mulheres, e os quatro feridos estão a ser tratados em hospitais de San Luis Rio Colorado, Sonora e nos Estados Unidos", adiantou a Procuradoria Distrital de Sonora em comunicado.

O incêndio deflagrou num bar em San Luis Rio Colorado, uma cidade no norte do estado de Sonora, na fronteira com os Estados Unidos.