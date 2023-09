Pelo menos 30 pessoas morreram este domingo e dezenas ficaram feridas após um ataque de drones do exército no sul da capital sudanesa, em Cartum, declararam ativistas.

Militares e um grupo paramilitar lutam pelo controlo do país.

De acordo com um grupo de ativistas, conhecido como Comités de Resistência, e dois profissionais de saúde do Hospital Universitário de Bashair, pelo menos três dezenas de pessoas ficaram feridas num ataque no bairro de maio, em Cartum, declaram à agência noticiosa AP testemunhas locais.