Ataque de grupo armado terá provocado vários mortos no norte de Moçambique

Por Lusa | 28.05.18

Um ataque de um grupo armado a uma povoação do meio rural na província de Cabo Delgado, norte de Moçambique, terá provocado vários mortos desde sábado, anunciou esta segunda-feira a televisão estatal.

Dez pessoas, entre as quais duas crianças, residentes na povoação de Olumbi, a 45 quilómetros da vila de Palma, sede de distrito, terão sido sequestradas e decapitados, de acordo com informação divulgada pela TVM, mas que as autoridades contactadas pela estação não confirmaram.

Outros relatos na Internet, citando alegadas fontes na região, apontam para cinco a sete mortos na mesma povoação.