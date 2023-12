Uma pessoa ficou "gravemente ferida" esta quinta-feira, na sequência de um ataque de tubarão numa área costeira remota do sul da Austrália, disse a polícia.

O ataque ocorreu por volta das 13h30 (03h00 em Lisboa) em Ethel Beach, perto do Parque Nacional Innes, no estado da Austrália do Sul, de acordo com um comunicado.

As autoridades indicaram que os serviços de emergência foram mobilizados para o local para tratar o homem ferido, sem avançar pormenores sobre o incidente.