Ataque desde Gaza mata mais duas pessoas no sul de Israel

Um ataque lançado desde Gaza esta terça-feira matou duas pessoas e feriu várias outras no sul de Israel, levando as autoridades israelitas a voltarem a fechar um ponto de passagem para ajuda humanitária no território palestiniano.

A polícia israelita diz que dois trabalhadores tailandeses em Israel foram mortos em mais um ataque, esta terça-feira, que provocou ainda um ferido grave, um ferido moderado e três feridos ligeiros, numa região no sul de Israel.

Perante este cenário, Israel decidiu voltar a encerrar um ponto de passagem de ajuda humanitária para a Faixa de Gaza, em Kerem Shalom.