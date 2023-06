A polícia britânica ainda não conseguiu apurar o motivo do ataque à facada que causou a morte de três pessoas no centro de Nottingham, na madrugada de terça-feira.O agressor, um imigrante africano com 31 anos, tem um historial de problemas mentais e os investigadores dizem "ter a mente aberta" em relação ao motivo. As vítimas foram identificadas como Grace Kumar e Barnaby Webber, ambos de 19 anos, e Ian Coates, de 65. Outras três pessoas ficaram feridas.