Duas pessoas ficaram feridas no decorrer de um ataque numa rua comercial esta terça-feira em Vasteras, Suécia. As autoridades revelaram que o agressor foi detido no local.Segundo o The Mirror, ambas as vítimas esfaqueadas, de cerca de 50 anos, foram transportadas para o hospital com ferimentos graves e correm risco de vida.O acidente encontra-se em investigação e está a ser tratado como tentativa de homicídio. A polícia local não revelou se existem mais vítimas.