Ataque em Telavive faz um morto e sete feridos

Um turista italiano, de 36 anos, foi assassinado e sete pessoas ficaram feridas em dois ataques, considerados terroristas, executados pelo mesmo homem em Telavive, na noite desta sexta-feira, avançou o The Jerusalem Post.A conduzir ao redor da zona da orla marítima de Telavive, este homem disparou várias vezes contra pessoas que se encontravam próximas, resultando deste incidente uma vítima mortal.Mais tarde, o homem voltou a atacar, desta vez tentou atropelar peões em Telavive, antes do seu carro capotar quando estaria a ser travado pelas autoridades.Três das sete vítimas ficaram feridas com gravidade e foram transportadas para o hospital Ichilov.Segundo o porta-voz doodas as vítimas do ataque são turistas.A polícia israelita acredita que se tratou de um "ataque terrorista contra civis".