Ataque iraniano foi "inesperado" e reação norte-americana é "imprevisível mas preocupante"

A reação do Irão, que na madrugada desta quarta-feira atacou instalações militares com soldados norte-americanos no Iraque, foi "inesperada" e a reação dos EUA é "imprevisível mas extremamente preocupante", referiu à Lusa o major-general Carlos Branco.

"Estava convencido que a reação americana tinha contribuído para travar o crescendo de violência da parte iraniana, que tinha ido ao ponto do ataque à embaixada americana em Bagdad", referiu o major-general na reserva numa referência ao ataque aéreo na passada sexta-feira na capital do Iraque, que matou o general Qassem Soleimani, comandante da força de elite iraniana Al-Quds, e ordenado pelo Presidente dos EUA, Donald Trump.

"Esta reação [do Irão] é inesperada. Julgava que as palavras exaltadas dos dirigentes iraquianos, eram fundamentalmente dirigidas à opinião pública interna, uma retórica para consumo interno e que não se iriam materializar em atos. Esperava uma reação pelos fazedores de opinião mais ponderada, mais prolongada, mais cautelosa no tempo, e que depois veriam quais as medidas a tomar. Mas não uma reação tão imediata como hoje aconteceu", acentuou.