Ataque na Faixa de Gaza mata sete palestinianos e um israelita

Hamas afirma que alvo do ataque era um dos comandantes da organização.

16:07

Sete palestinianos morreram na Faixa de Gaza durante um ataque aéreo do Exército de Israel este domingo. A ação foi acompanhada de um ataque terrestre que matou um dos comandantes do Hamas. Um oficial israelita também morreu durante o incidente.

Um comunicado adianta que oficiais do Exército de Israel estavam a passar num carro e dispararam contra um grupo de homens armados, matando um dos líderes da organização.

Na sequência, os outros homens palestinianos terão perseguido o carro, que voltou para a fronteira com Israel. Enquanto isso, de acordo com uma testemunha, a força aérea de Israel terá disparado mais de 40 mísseis na área, o que matou as outras seis pessoas, avança a agência Reuters.

Os médicos e oficiais do Hamas dizem que pelo menos sete pessoas morreram, sendo uma delas o comandante da organização, Nour Baraka.

O exército de Israel, por sua vez, adiantou num comunicado que "durante uma atividade operacional na Faixa de Gaza, uma troca de tiros evoluiu", matando um oficial israelita enquanto outro ficou ferido.

Os ataques fizeram com que o Primeiro Ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, retornasse ao país mais cedo que o previsto da visita a Paris, onde comemorou o fim da Primeira Guerra com outros líderes mundiais.

Representantes do Egito, do Catar e das Nações Unidas tentam intermediar um cessar-fogo de longo prazo na região.