Ataque russo destrói armazém de cereais perto de Odessa

Um armazém de cereais ficou destruído na sequência de ataques de drones russos, na madrugada desta quinta-feira, num dos portos ucranianos do rio Danúbio, próximo de Odessa, revelou, Oleh Kiper, o governador de Odesaa, Oleh Kiper."Os terroristas russos atacaram a região de Odesa duas vezes ontem à noite com drones de ataque. O principal alvo são as infra-estruturas portuárias e de cereais no sul da região", disse Kiper na aplicação de mensagens Telegram.Oleh Kiper não especificou qual porto foi atacado. A Ucrânia tem dois portos principais no rio Danúbio - Reni e Izmail. Ambos já foram atacados anteriormente.