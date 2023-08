Ataque russo em Kherson deixa um médico morto e enfermeira gravemente ferida

As autoridades municipais ucranianas indicaram esta terça-feira que um ataque russo contra a cidade de Kherson, no sul a Ucrânia, atingiu um centro de saúde e matou um médico, deixando ainda uma enfermeira em estado crítico.

"O impacto ocorreu num centro de saúde e, como resultado, morreu um jovem médico, que havia começado a trabalhar há poucos dias, e uma enfermeira ficou ferida (...)" com gravidade, afirmou o chefe da administração militar da cidade, Roman Mrochko.

O responsável militar ucraniano, cujas informações não puderam ser confirmadas de forma independente, acrescentou que o impacto, resultado do fogo de artilharia das tropas russas localizadas do outro lado do rio Dnieper, ocorreu por volta das 11h00 locais (09h00 em Lisboa).