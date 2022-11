Ataque russo provoca cortes de luz e água em várias cidades ucranianas

A Rússia disparou esta segunda-feira dezenas de mísseis sobre estruturas civis vitais junto a Kiev e várias outras cidades e regiões ucranianas, entre elas Dnipropetrovsk, Zaporíjia e Lviv. Centrais elétricas e reservatórios de água estiveram entre os alvos, deixando cerca de 80% dos residentes de Kiev sem água e mais de 350 mil apartamentos sem luz.









Longas filas de pessoas formaram-se junto a bombas de água públicas na capital, que, além da falta de água, ficou praticamente às escuras. Ao todo, 18 instalações, na maioria de geração de eletricidade, foram atingidas em dez regiões, deixando, segundo o Governo ucraniano, “centenas de localidades” sem luz. “Subestações e instalações hidroelétricas e de cogeração foram atingidas”, disse German Galushchenko, ministro da Energia.

O bombardeamento russo acontece depois de um ataque ucraniano com drones à frota do Mar Negro, na Crimeia. Mas o MNE ucraniano, Dmytro Kuleba, frisou: “Não chamem a isto ‘resposta’. A Rússia faz isto para matar ucranianos. Em vez de combater no campo de batalha, a Rússia combate civis.”





Fontes militares afirmam que mais de 50 mísseis foram disparados da região russa de Rostov, no Mar Cáspio, dos quais 44 foram intercetados pelas defesas antiaéreas. Destroços de um dos mísseis intercetados caíram em Naslavcea, na Moldávia.



Carga recorde de cereais deixa Ucrânia

Doze navios deixaram ontem portos ucranianos com carregamentos de produtos agrícolas. Apesar de a Rússia ter suspendido dois dias antes, e por “prazo indeterminado”, a sua participação no acordo de exportação de cereais do Mar Negro, que assinou com a Ucrânia, com mediação de Turquia e ONU, não se registaram ataques aos navios, que carregaram em portos ucranianos 354 500 toneladas de cereais e outros alimentos. Essa carga é um recorde diário desde a assinatura do acordo, a 22 de julho.