Ataque suicida em campo de treino militar na capital da Somália mata dezenas de recrutas

Dezenas de recrutas e respetivos instrutores militares foram mortos na sequência de um ataque suicida num campo de treino militar em Mogadíscio, Somália, no ataque mais violento contra forças de segurança nas últimas semanas, confirmou a polícia local.

Um bombista suicida fez-se rebentar no campo militar General Abdikarim Yusuf Dhagabadan, na capital somali, onde milhares de recrutas recebem treino militar especial, confirmou Abdi Barre, um capitão da polícia, citado pelo portal de notícias somali, Garowe Online.

Poderão ter sido mortos dezenas de recrutas, de acordo com testemunhos recolhidos pelo portal de notícias somali, que não avança números precisos. A agência France-Presse dá conta de, pelo menos, 15 mortos, de acordo com um oficial presente no local.