Ataque suicida faz 20 mortos em mercado no centro de Bagdad

O duplo atentado que ocorreu esta quinta-feira em Bagdad causou a morte de pelo menos 20 pessoas, segundo um novo balanço provisório oficial vítimas das explosões de duas bombas por dois atacantes suicidas no centro da capital iraquiana.

Segundo o Ministério do Interior do governo do Iraque o novo balanço refere 20 vítimas mortais do ataque suicida.

De acordo com o Exército do Iraque o número de mortos pode aumentar devido à dimensão das explosões.

Jan 21—Baghdad, #Iraq

Reports of two explosions.



Three dead & 16 injured in suicide attack at a Baghdad market, Reuters reports citing Iraqi police.



This is footage of moments after the first explosion & the sound of the second explosion.