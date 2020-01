Ataque Talibã mata 11 polícias no Afeganistão

O grupo extremista islâmico Talibã atacou uma base policial no norte do Afeganistão matando 11 elementos das forças de segurança, disseram esta terça-feira as autoridades do governo local.

Os talibãs primeiro invadiram um posto de controlo perto da base, na segunda-feira, e aparentemente conseguiram invadir o complexo com facilidade com a cumplicidade de um polícia.

Os detalhes foram fornecidos pelo vereador da província de Baghlan, Mabobullah Ghafari, onde o ataque ocorreu.