Ataques à imprensa no Brasil cresceram 54% e Bolsonaro foi o autor da maioria deles

Um levantamento realizado pela FENAJ, Federação Nacional dos Jornalistas, revelou que os ataques à imprensa e a jornalistas no Brasil cresceram 54% em 2019, primeiro ano do governo do presidente Jair Bolsonaro. Numa constatação ainda mais preocupante, o relatório também mostra que o próprio chefe de Estado foi, sózinho, responsável pela maioria desses ataques contra jornais, revistas, emissoras de televisão, jornalistas e, de uma forma geral, contra a liberdade de imprensa e de expressão.

Segundo o levantamento, em 2019 houve 208 ataques à imprensa, de forma genérica, ou a jornalistas individualmente. Desses, mais da metade, 121, foram protagonizados por Jair Bolsonaro, enfurecido por os media não aceitarem calados os seus desmandos ou os sucessivos atropelos que tenta cometer contra as leis vigentes e que têm obrigado também o Congresso e o Supremo Tribunal a intervir para os coibirem.

Os ataques à livre informação cometidos pelo presidente foram tantos e tão graves que a FENAJ foi obrigada a criar uma nova categoria entre os tipos de violações à liberdade de imprensa analisados anualmente, o de "descredibilização" da imprensa. Só nesse item, Bolsonaro aparece com 114 ataques, mantendo a maioria absoluta.

O presidente não mede palavras para atacar a imprensa ou jornalistas. Em 13 de Setembro, por exemplo, disse que a grande imprensa era a sua maior inimiga e de todos que perfilham as suas idéias e que, se algo não fosse feito, essa imprensa mentirosa destruiria a todos.

Mais recentemente, em 20 de Dezembro, ao ser interpelado por um repórter sobre as denúncias de corrupção contra o filho Flávio, Bolsonaro voltou a enfurecer-se e respondeu ao jornalista que este tinha uma cara de "homossexual terrível". Mesmo depois da divulgação do relatório acusando-o de ser o principal responsável pelos ataques à liberdade de imprensa, Bolsonaro disparou horas depois em cerimónia militar que a imprensa brasileira deturpa tudo para o atingir e quando não consegue adulterar o que ele diz, mente descaradamente para atingir os seus fins.