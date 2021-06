Ataques em Gaza deixam trégua em risco

Aviões israelitas bombardearam na madrugada de quarta-feira várias posições do Hamas em Gaza em retaliação pelo lançamento de balões incendiários contra Israel, numa nova escalada que ameaça deitar por terra o cessar-fogo alcançado no final de maio.





Os bombardeamentos, que atingiram várias posições do Hamas em Gaza e Khan Younis, mas não terão causado vítimas, foram ordenados pelo novo governo israelita liderado pelo PM Naftali Bennett, como retaliação pelo lançamento, horas antes, de dezenas de balões incendiários que provocaram cerca de duas dezenas de incêndios do lado israelita da fronteira. O lançamento dos balões foi uma resposta do Hamas a uma marcha que juntou milhares de nacionalistas judaicos em Jerusalém, na terça-feira.