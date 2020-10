"Até abril? De que ano?": Luís Figo sobre estado de emergência decretado pelo governo espanhol

Luís Figo não tem poupado o governo de Espanha no que diz respeito à gestão da pandemia e, depois de o executivo de Pedro Sánchez ter decretado o estado de emergência para todo o país, o antigo internacional português voltou à carga."Até abril? Esqueceram-se de dizer de que ano", escreveu Figo no Twitter. "O vírus é igual em todo o mundo mas sem dúvida que a gestão que se faz da pandemia não é.""O comité de especialistas estará de férias! Com mais testes de rastreio, mais atenção, mais pessoal sanitário e é possível transparência", acrescentou o antigo jogador do Real Madrid e do Barcelona, que reside em Espanha.