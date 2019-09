Um homem que ateou fogo à própria mulher, regando-a com petróleo, defendeu-se em tribunal afirmando que estava no direito de fazer o que entendesse.Kulwinder Singh está a ser julgado pelo homicídio da mulher de 32 anos, Parwinder Kaur - que sofreu queimaduras em 90% do corpo - na casa de ambos em dezembro de 2013.Os vizinhos relataram em tribunal que viram a mulher envolta numa bola de fogo enquanto fugia de casa ao mesmo tempo que era perseguida pelo marido.O irmão da vítima terá mesmo impedido várias agressões mas Singh disse que estava no direito de fazer o que quisesse com ela.O julgamento vai continuar nas próximos dias.