Passou pouco tempo desde que as aprovações das primeiras vacinas contra a Covid-19 foram dadas. O Mundo começou a desdobrar-se em planos para uma vacinação eficaz nas populações de cada país e Portugal não foi exceção.A vacina contra o novo coronavírus parece ser o único caminho para as populações se verem livres deste lado mais negro que 2020 veio revelar. Por outro lado, nas profundezas de uma Internet menos segura e mais dark, vários são os sites que promovem a venda de vacinas falsas e sem certificação por preços ao alcance de quase todos.No lado negro da internet - darknet - vendem-se ainda outros remédios para derrotar o vírus. As vacinas, em alguns casos, custam pouco mais de 240 euros, um negócio que pode parecer uma pechincha para o comprador mas que esconde a ilegalidade e a falsificação destes fármacos que só devem ser administrados e creditados por entidades competentes.