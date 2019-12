Atentado de Londres entra na campanha eleitoral britânica

Centenas de pessoas prestaram esta segunda-feira homenagem aos dois jovens de 23 e 25 anos que morreram no atentado da passada sexta-feira na ponte de Londres, num ataque que atirou o terrorismo e as falhas do sistema judicial para o centro da campanha eleitoral britânica e levou os principais partidos a serem acusados de aproveitamento político."A melhor maneira de derrotarmos este ódio não é virando-nos uns contra os outros, mas centrando-nos nos valores que nos unem", afirmou o presidente da câmara de Londres, Sadiq Khan, que lembrou o altruísmo e a generosidade das vítimas, Jack Merrit e Saskia Jones, que trabalhavam num projeto de apoio à reintegração de reclusos na sociedade.O evento contou com a presença do PM Boris Johnson e do líder da oposição, Jeremy Corbyn, que foram acusados de tentar tirar dividendos políticos da tragédia. Ambos acusaram-se de responsabilidades pela liberdade condicional do terrorista, Usman Khan, condenado em 2012 a um mínimo de oito anos de prisão, mas libertado no ano passado.Johnson diz que a culpa é da legislação aprovada em 2005 pelo ex-PM trabalhista Tony Blair, que prevê a libertação antecipada de presos, enquanto Corbyn acusa os cortes orçamentais dos conservadores de dificultarem a reintegração e vigilância dos militantes libertados.