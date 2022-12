Atentado suicida a uma esquadra de polícia causa dois mortos na Indonésia

Pelo menos duas pessoas morreram e oito ficaram feridas esta quarta-feira durante um atentado suicida contra uma esquadra de polícia na cidade indonésia de Bandung, no oeste da ilha de Java, disseram as forças de segurança.

O diretor do departamento de informação da polícia indonésia, Ahmad Ramadhan, disse que as vítimas mortais são um agente e o suposto bombista suicida, de acordo com o portal noticioso indonésio Detik.

Ramadhan indicou que sete feridos, três dos quais em estado grave, são agentes da polícia e estão a receber tratamento num hospital na província de Java Ocidental.