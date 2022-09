Atentado suicida junto à Embaixada da Rússia no Afeganistão faz dois mortos e 11 feridos

Pelo menos duas pessoas morreram e outras 11 ficaram feridas num atentado suicida esta segunda-feira perpetrado junto à Embaixada da Rússia em Cabul, no Afeganistão, segundo as autoridades locais.

Um bombista suicida detonou vários explosivos junto à entrada da representação diplomática russa, localizada na zona sudoeste da capital afegã, de acordo com as agências internacionais, que citam as autoridades locais.

O incidente ocorreu "em frente à embaixada russa, quando o bombista suicida tentou atacar o chefe de segurança da embaixada", disse o chefe da polícia da zona, Malavi Saber, em declarações à agência espanhola EFE.