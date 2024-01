Os números foram sendo atualizados à medida que se foi conhecendo a dimensão da tragédia. O último balanço aponta para 103 mortos e cerca de 180 feridos. Do que não há dúvidas é que se tratou de um ataque terrorista. Foi levado a cabo próximo do cemitério iraniano onde está sepultado o corpo do general Qassem Soleimani, a quem milhares de pessoas prestavam homenagem, assinalando a sua morte, em 2020.









