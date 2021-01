Homens são atingidos por raio na Serra de Minduri; veja o vídeo



Saiba mais: https://t.co/Umx80LTemp pic.twitter.com/pEGyVTs27L — Estado de Minas (@em_com) January 11, 2021

Dois homens foram atingidos por um raio enquanto testavam um rádio na região da Serra do Cupim, em Minduri, Sul de Minas, Brasil.O momento foi filmado por um dos homens que estava no local e reparou na estranha condição climatérica. "Quando vi de um lado sol e do outro chuva, decidi fazer um vídeo para mostrar como Deus é grande e mostrar a natureza tão bonita", disse um deles à imprensa brasileira.Os dois sofreram ferimentos considerados ligeiros e, apesar do susto, não precisaram de tratamento médico.