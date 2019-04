Atira criança desconhecida do terceiro andar de um centro comercial

Autoridades avançam que o ataque foi aleatório. Homem não conhecia o menino nem a mãe da criança.

Authorities confirm a person fell from the third floor at Mall of America. Allina Health staff confirm one victim was transported to Children's Minnesota in Minneapolis from the mall. https://t.co/EH47bXEvrJ pic.twitter.com/I7Sl1Hpp3t — KARE 11 (@kare11) April 12, 2019

Um homem foi detido pelas autoridades norte-americanas depois de ter empurrado uma criança de cinco anos do terceiro andar de um centro de comercial do estado do Minnesota, nos EUA.Segundo testemunhas no local, Landen Hoffmann estava com a mãe quando foi agarrada por Emmanuel Deshawn e foi atirada do terceiro andar.De acordo com a investigação das autoridades, o ataque foi aleatório e sem qualquer motivo aparente, visto que o homem não conhecia o menino nem a sua mãe.Landen ficou inconsciente mergulhado numa poça de sangue após o ataque de que foi alvo. Os serviços de emergência foram chamados ao local e estiveram a tentar reanimar a criança que ficou inconsciente.O menino continua a recuperar no hospital pediátrico de Minneapolis: "Landen sofreu ferimentos que põem em risco a sua vida. Muitas pessoas que caem desta distância não tem a mesma sorte que ele [em ter sobrevivido]", avança uma fonte da família ao jornal The Sun.Emmanuel Deshawn, de 24 anos, foi acusado por tentativa de homicídio.