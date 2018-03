Atira filho recém-nascido pela vedação para o jardim da vizinha

Bebé foi encontrado morto ainda com o cordão umbilical. Mulher diz que não sabia que estava grávida.

Camille Wasinger-Konrad, uma norte-americana de 23 anos, é acusada do homicídio do próprio filho bebé. Imediatamente após ter dado à luz em casa, a mulher atirou o recém-nascido, ainda com o cordão umbilical, por cima da vedação para o jardim da vizinha. O bebé foi encontrado já morto.

O caso ocorreu no início do ano, no estado norte-americano do Colorado, mas só agora veio a público. Quando foi detida, a mulher limitou-se a dizer "Queria livrar-me dele".

Segundo o processo judicial, a mulher diz que não sabia que estava grávida e confessou às autoridades ter tentado sufocar a criança antes de a atirar para o quintal do vizinho, onde o recém-nascido só viria a ser encontrado 14 horas depois.

Jeannette Barich chamou a polícia depois de ter ido para o jardim e ter reparado que o seu cão estava a cheirar algo caído no chão. Foi com choque que, ao se aproximar, percebeu que se tratava de um bebé recém-nascido morto.

A polícia acorreu imediatamente ao local e encontrou cortinas de duche cobertas de sangue no lixo dos vizinhos de Jeannette.

Entraram na casa da mãe do bebé, que se mostrou calma e disse não fazer ideia do que se passava. Quando pressionada pela eventualidade de um teste de ADN revelar que ela era a mãe da criança morta, acabou por confessar.

"Eu só não quero ter problemas. Acordei de madrugada com dores na barriga e o bebé saiu cá para fora de repente. Fiquei assustada e queria livrar-me dele. Tentei tapar-lhe a boca para ele parar de fazer barulho e não acordar a minha senhoria e os vizinhos", disse a jovem, num depoimento que foi gravada pela câmara oculta do agente que a interrogou em casa.

A mulher ficou em prisão preventiva sem hipótese de caução e aguarda julgamento. Está também acusada de manipulação de provas, por ter escondido e limpado os vestígios de sangue.