Atirador abatido após disparar em catedral em Nova Iorque

Um homem armado com duas pistolas abriu fogo nas escadarias da Catedral de São João o Divino em Nova Iorque, no domingo à noite, e só a rápida intervenção de três polícias que estavam no local conseguiu evitar o que poderia ter sido um banho de sangue. O atirador foi morto a tiro antes de conseguir acertar em alguém, desconhecendo-se, para já, os motivos por detrás do seu ato.O tiroteio ocorreu ao princípio da noite, instantes após uma atuação natalícia do coro da catedral no exterior, por causa da pandemia. Um homem, armado com duas pistolas e com o rosto coberto por uma máscara com a bandeira da República Dominicana, surgiu no cimo das escadarias e começou a disparar ao acaso, ao mesmo tempo que gritava "Matem-me!".Três agentes da polícia de Nova Iorque que estavam no local reagiram imediatamente e, depois de terem pedido em vão ao homem para largar as armas, atiraram a matar, atingindo o atirador com pelo menos 15 tiros, um dos quais na cabeça. Ainda foi levado com vida ao hospital mas não sobreviveu. Mais ninguém ficou ferido.O atirador tinha consigo uma mochila com uma lata de gasolina, corda, arames, várias facas e uma Bíblia. O mayor de Nova Iorque, Bill de Blasio, elogiou a reação dos polícias, afirmando que "evitaram que muita gente ficasse ferida".