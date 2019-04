Reveladas cartas arrepiantes com pedido de casamento escritas por jovem que matou 17 pessoas na Califórnia

Nikolas Cruz enviou uma série de cartas de amor com desenhos a uma menina britânica enquanto aguardava julgamento atrás das grades.

09:12

O atirador da escola secundária de Parkland, na Califórnia, enviou uma série de cartas de amor com desenhos a uma menina britânica enquanto aguardava julgamento atrás das grades.

Segundo a imprensa britânica são cerca de 46 páginas de anotações, desenhos de rostos sorridentes e bonecos, foram enviadas a uma rapariga, chamada Miley, por Nikolas Cruz no outono passado.



Nas cartas, Cruz escreveu sobre temas que vão desde política, família e morte, mas nada sobre o tiroteio na Marjory Stoneman Douglas High School, que deixou 17 pessoas mortas e 17 feridas.

O jovem confessou os assassinatos e atualmente está detido na cadeia principal do condado de Broward, a aguardar julgamento.

Nas cartas obtidas pelo The Sun Sentinel, Cruz disse que queria conhecer Miley e perguntou se ela estaria no seu julgamento.



Corações, rostos sorridentes com 'Nik + Miley' escrito e várias mensagens para a rapariga é algum do conteúdo dos manuscritos.

"Eu também estava a pensar se estarias interessada em casar comigo quando chegar a hora. Não será por muito tempo, mas estarias interessada?", questiona o atirador que fala ainda em família e nos seus sonhos para o futuro.



Nikolas refletiu ainda sobre a pena de morte: "Desejar a vida para mim poderia ter sido diferente, mas não é e uma parte de mim deseja acabar com a pena de morte".

O atirador confessou também que gostava de ser amado.