Atirador de universidade no Michigan matou os próprios pais

Jovem foi detido pela polícia após uma denúncia.

James Eric Davis Junior matou os próprios pais no dormitório da Universidade do Michigan, nos Estados Unidos, durante uma visita destes, esta sexta-feira à tarde. A identidade das duas vítimas do crime foi revelada pelo próprio instituto nas redes sociais.





The CMU Police Department has identified the victims in this morning's campus shooting as James Eric Davis, Sr., and Diva Jeneen Davis, both 47 years old. The victims are the father and mother of the suspect, who remains at large. — Central Michigan U. (@CMUniversity) 2 de março de 2018





Segundo avança a imprensa local, o homicídio deveu-se a desacatos familiares. Assim que a notícia sobre o tiroteio foi divulgada, as autoridades norte-americanas pediram a ajuda de todos para encontrar James David, colega de profissão, e vítima do sucedido. James e Diva Davis tinham 47 anos.

Após uma intensa investigação por parte das autoridades locais, o atirador, de 19 anos, foi detido por volta da 00h000 locais. O jovem foi visto por um habitante junto a uma estação de comboios a norte da faculdade, que ligou de imediato para a polícia.





The suspect in the shooting incident that happened on CMU's campus is now in custody. Get more details at https://t.co/9LfrVQwM0i. — Central Michigan U. (@CMUniversity) 3 de março de 2018