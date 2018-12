Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Atirador do massacre no Brasil sofreu surto psicótico

Assassino que matou cinco pessoas tinha mania da perseguição.

Por Domingos Grilo Serrinha, correspondente no Brasil | 08:51

Euler Fernando Grandolpho, o atirador que na terça-feira matou cinco pessoas e feriu outras três na catedral de Campinas, a 100 km de São Paulo, Brasil, sofria de mania de perseguição.



A polícia investiga todas as hipóteses, mas acredita que Euler, que se suicidou após o massacre, terá agido durante um surto psicótico.



O atirador, de 49 anos, era formado em publicidade e análise de sistemas mas não trabalhava desde 2015. Passava a maior parte do tempo trancado num quarto da casa onde vivia com o pai, e não deixava entrar ninguém.



Costumava anotar matrículas de carros que entravam no condomínio ou passavam por ele nas raras vezes em que saía à rua, imaginando que estavam a vigiá-lo e anotava também os nomes de pessoas, incluindo vizinhos, que supostamente o perseguiam, tendo chegado a fazer queixa na polícia.



Segundo a família, chegou a fazer tratamento contra a depressão mas não resultou e já se temia que cometesse uma loucura, mas contra a própria vida e não contra à de outras pessoas.



No ataque à catedral, Euler estava armado com um revólver e uma pistola automática e tinha quatro carregadores suplentes, o que mostra que pretendia levar a cabo um massacre de grandes proporções, que só não aconteceu porque os polícias que estavam perto atuaram rapidamente e feriram-no. Após isto, cometeu suicídio.