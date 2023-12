Um atirador causou dois mortos e um ferido em Sion, na Suíça, avançou esta segunda-feira a agência Reuters.O suspeito efetuou disparos em dois pontos diferentes da cidade. De acordo com a polícia, desconhecem-se para já os motivos do ataque, mas existe a indicação de que o atirador "conhecia as vítimas".O suspeito encontra-se em fuga.