Atirador faz novo massacre no Texas e mata oito pessoas

Um atirador matou oito pessoas e feriu 20 outras na tarde de sábado num ataque que começou quando a polícia mandou parar um carro numa estrada entre Midland e Odessa, no Texas. O autor dos disparos, um caucasiano de cerca de 30 anos, foi perseguido e morto pela polícia num parque de estacionamento.O atirador disparou sobre os polícias que o mandaram parar, ferindo gravemente um deles. Pouco depois roubou um carro de distribuição postal e disparou sobre outros veículos e peões enquanto guiava. Cinco pessoas morreram de imediato e três outras acabaram por falecer devido aos ferimentos.Este foi o segundo massacre no Texas num mês. A 3 de agosto um homem matou 22 pessoas e feriu 24 num centro comercial Walmart, em El Paso, junto da fronteira mexicana e do local do tiroteio de sábado.