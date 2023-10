Um atirador causou dois feridos num hospital em Toda, no Japão, fugiu e tomou reféns num posto de correios na cidade vizinha de Warabi, esta terça-feira, avançou a BBC. As vítimas são um médico e uma paciente idosa.O suspeito escapou da unidade hospitalar de mota. De acordo com as autoridades locais, o atirador tem constituição média e entre 40 a 50 anos.A polícia pediu aos residentes a um raio de 300 metros do posto de correios para se retirarem da zona.