Um jovem de 19 anos matou a tiro quatro pessoas e feriu outras três numa série de ataques aparentemente ao acaso em Memphis, Tennessee (EUA), na quarta-feira à noite. Pelo menos um dos ataques foi transmitido em direto no Facebook.





Ezekiel Kelly foi detido pela polícia depois de espalhar o terror na cidade durante várias horas, levando mesmo as autoridades a apelarem à população para não sair de casa. Segundo a polícia, começou por matar dois homens em ataques separados na zona Norte da cidade. Pouco depois, disparou contra uma mulher, ferindo-a na perna, antes de entrar numa loja e alvejar com dois tiros a primeira pessoa que lhe apareceu pela frente. Este ataque foi transmitido em direto no Facebook, ouvindo-se o atirador a dizer “isto é a sério”.