Identificado atirador que matou em restaurante em Toronto

Duas pessoas morreram e treze ficaram feridas em ataque no Canadá.

Por Rita F. Batista | 08:31

Um atirador matou duas pessoas, incluindo uma criança de 10 anos e uma jovem de 18, e feriu outras 13 num restaurante no centro de Toronto, Canadá, no domingo à noite. O autor do ataque, identificado como Faisal Hussain, de 29 anos, foi encontrado morto após uma troca de tiros com a polícia e as autoridades admitem que poderá ter-se suicidado ao ver-se encurralado.



A polícia foi chamada ao local por testemunhas que ouviram mais de 20 tiros. O atirador, que estava vestido de preto e usava óculos escuros, disparou para dentro do estabelecimento, que estava cheio de clientes uma vez que o ataque ocorreu à hora do jantar.



"Ainda é cedo para tirar conclusões e para já não há certezas se se tratou ou não de um ato terrorista", disse o comandante da polícia de Toronto, Mark Saunders.