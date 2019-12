Atirador mata seis pessoas em hospital na República Checa e suicida-se

Um homem armado com uma pistola matou esta terça-feira seis pessoas e feriu outras duas num hospital de Ostrava, na República Checa. Conseguiu fugir do local, mas foi encurralado pela polícia e suicidou-se com um tiro na cabeça.

De acordo com as autoridades, o atirador, que estava armado com uma pistola de 9 milímetros, entrou às primeiras horas da manhã na sala de espera da unidade de Traumatologia do Hospital Universitário de Ostrava e, sem dizer uma palavra, disparou à queima-roupa contra os pacientes. Cinco pessoas tiveram morte imediata e outra acabou por morrer na mesa de operações. Após o ataque, o homem fugiu do local de carro, mas foi localizado por um helicóptero da polícia. Ao ver-se cercado, suicidou-se com um tiro na cabeça.

O atirador foi identificado pelas autoridades como Ctirad Vitasek, um engenheiro da construção civil de 42 anos que estava de baixa há mais de um ano. Segundo o patrão, costumava queixar-se de que "tinha uma doença grave e ninguém o queria curar".