Atirador mata seis pessoas em universidade na Rússia

Um estudante armado com uma caçadeira matou esta segunda-feira a tiro seis pessoas e feriu várias outras numa universidade na cidade de Perm, na Rússia. Numa mensagem nas redes sociais, disse que pretendia matar "todos os que conseguisse" para se "sentir vivo nos últimos dez minutos da sua vida".O atirador, identificado como Timur Bekmansurov, de 18 anos, disparou de forma indiscriminada contra os colegas, causando o pânico. Estudantes aterrorizados barricaram-se nas salas e muitos saltaram pelas janelas para tentarem fugir. Imagens captadas por câmaras de segurança mostram o atirador, vestido de negro e com um capacete, a andar calmamente pelo campus, disparando contra quem lhe aparecia pela frente. Um dos feridos que procurou refúgio dentro de um edifício foi friamente executado com um tiro na cabeça.Após vários minutos de terror, o atirador foi cercado pela polícia e abatido. Informações iniciais indicavam que teria sido "liquidado", mas a polícia disse mais tarde que tinha sido internado com ferimentos graves.Antes do ataque, Bekmansurov anunciou a sua intenção nas redes sociais. "Pensei nisto durante muito tempo, durante anos, e percebi que estava na altura de fazer o que sempre sonhei. (...) Quero matar todos os que conseguir e deixar muita dor neste mundo. Pelo menos nos últimos 10 minutos da minha vida vou sentir-me vivo", escreveu, indicando que esperava morrer.