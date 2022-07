Atirador que matou seis pessoas em parada do 4 de Julho em Chicago vestiu-se de mulher durante ataque

Num 'breafing' realizado pela polícia de Highland Park, Chicago, EUA, sobre o tiroteio que matou 6 pessoas e feriu outras 24 numa parada do 4 de julho, foi revelado que o atirador Robert Bobby Crimo III disparou mais de 70 tiros e estava vestido de mulher durante o ataque para esconder as tatuagens e fugir rapidamente entre a multidão.



"Acreditamos que o ataque estava planeado há várias semanas", revelaram as autoridades norte-americanas, salientando que o suspeito "entrou pelas escadas de emergência".







Segundo as novas informações, o atirador teria outra espingarda dentro do carro quando foi detido.



Ainda na tarde desta terça-feira, a polícia de Highland Park vai revelar as acusações contra Crimo III.



Após este tiroteio, que faz aumentar o número de vítimas em paradas do 4 de Julho na cidade, o governador local decretou o cancelamento de todas as festividades.



No ano passado, nas celebrações do quatro de Julho em Chicago, 19 pessoas foram mortas e outras 100 ficaram feridas.





Em atualização