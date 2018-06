Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Atirador queria matar jornalistas por causa de artigo que o acusou

Jarrod Ramos foi denunciado por assédio a uma ex-colega de liceu e quis vingar-se.

Por Francisco J. Gonçalves | 10:52

O homem que na quinta-feira matou cinco pessoas e feriu duas num ataque a tiro no jornal ‘Capital Gazette’, em Annapolis, estado norte-americano do Maryland, foi identificado como Jarrod W. Ramos, de 38 anos.



O motivo do massacre terá sido a vingança. Jarrod queria alegadamente matar o jornalista Eric Hartley, que em 2011 publicou um artigo denunciando uma campanha de assédio a uma ex-colega de liceu.



O artigo motivou um processo por difamação que Jarrod perderia em 2013, decisão confirmada, em apelo, em 2015.



O assédio forçou a ex-colega a mudar de casa por três vezes e levou-a a perder o emprego.



As denúncias à polícia não detiveram Jarrod, que, depois de perder o processo por difamação contra o jornal, iniciou uma campanha de assédio e ameaças aos jornalistas, campanha que durava há vários anos.



Na tarde de quinta-feira, entrou no jornal armado com uma caçadeira e abriu fogo de forma indiscriminada.