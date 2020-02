Atirador racista mata dez pessoas na Alemanha

Movido por um "ódio profundo" contra minorias étnicas e refugiados, um homem disparou quarta-feira à noite contra dois bares frequentados por imigrantes em Hanau, na Alemanha, matando nove pessoas e ferindo outras seis. Depois de cometer o massacre fugiu para casa, onde se suicidou com um tiro na cabeça após matar a mãe.O autor do massacre foi identificado pela polícia como Tobias Rathjen, de 43 anos e sem ligações conhecidas a grupos radicais ou de extrema-direita. Na quarta-feira à noite, conduziu até um bar de shisha no centro da cidade e abriu fogo a partir da sua viatura, matando pelo menos três pessoas.Arrancou a toda a velocidade e, minutos depois, disparou contra outro bar de shisha a cerca de 2,5 quilómetros, matando mais cinco pessoas. Um ferido grave acabaria por morrer pouco depois no hospital, elevando para nove o número de vítimas mortais do ataque. Mas o atirador ainda não tinha acabado de matar. Dirigiu-se para casa e abateu a tiro a sua própria mãe, de 72 anos, antes de virar a arma contra si. Quando a polícia chegou o local já só encontrou os dois cadáveres.Numa página pessoal na internet, Rathjen deixou uma espécie de ‘manifesto’ em que destila ódio contra imigrantes, refugiados e minorias étnicas e defende a sua "aniquilação". "Se houvesse um botão para isso não hesitaria em carregar nele", escreveu. Fala ainda em extraterrestres, teorias de conspiração e "sociedades secretas adoradoras do Diabo" que controlam os pensamentos, garante que foi ele a inventar o slogan ‘América Primeiro’ e alega ter previsto o argumento de inúmeros filmes de Hollywood, bem como o sucesso de Jürgen Klopp no Liverpool.A chanceler alemã Angela Merkel manifestou-se chocada com o ataque, que disse ter "motivações racistas e de extrema-direita". "O racismo é um veneno, o ódio é um veneno. Este veneno está presente na sociedade e é responsável por demasiados crimes", disse Merkel, cuja política de imigração fez crescer a extrema-direita no país.Pelo menos cinco das vítimas mortais são imigrantes de origem turca, alguns dos quais de etnia curda. A comunidade curda na Alemanha acusou os políticos alemães de não se oporem resolutamente ao terrorismo da extrema-direita.Na semana passada, as autoridades alemãs prenderam 12 terroristas neonazis que pretendiam levar a cabo ataques contra mesquitas e centros de refugiados para provocar uma "guerra racial". Em outubro, um apoiante da extrema-direita matou duas pessoas em ataques contra sinagogas em Halle.