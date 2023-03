Atiradora que matou seis pessoas numa escola cristã nos EUA planeou outros alvos

O manifesto encontrado na casa da atiradora que matou, na segunda-feira, seis pessoas numa escola primária de Nashville, no estado norte-americano do Tennessee, indica que outros locais seriam possíveis alvos, disse a polícia.

O documento "mostra que ia haver um tiroteio em massa em vários locais, e a escola era um deles", afirmou o chefe da polícia de Nashville, John Drake, à televisão norte-americana.

A atiradora, que matou três crianças e três adultos na The Covenant School, uma escola cristã particular, fundada em 2001 e com perto de 200 alunos, era uma antiga aluna do estabelecimento e terá planeado o ataque, indicaram as autoridades policiais.