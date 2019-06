Ativista alemã em risco de enfrentar 20 anos de prisão por salvar migrantes no Mar Mediterrâneo

Estrasburgo, França.

Uma capitã de um navio, bióloga e ativista alemã, corre o risco de enfrentar uma pena de prisão de 20 anos por, alegadamente, ter ajudado a resgatar imigrantes ilegais no Mar Mediterrâneo.O barco de Pia Klemp foi apreendido em 2017 pelas autoridades italianas. A mulher é suspeita de imigração ilegal.Este caso está a indignar a comunidade defensora dos direitos humanos que desenvolveu uma petição, que conta já com 60 mil assinaturas, exigindo que a justiça italiana suspenda a investigação.Segundo o jornal britânico Daily Mail, Pia Klemp foi responsavel por centenas de missões de resgate e salvou mais de mil pessoas que navegavam em barcos ilegais, na tentativa de chegar de África até à Europa à procura de melhores condições de vida.Em entrevista ao jornal suiço Basler Zeitung esta sexta-feira, Pia Klemp afirma querer continuar a lutar pelos diretos humanos e combater os crimes de que é indiciada no Tribunal Europeu dos Direitos Humanos, em