Ativista alemão usa 700 ovelhas para apelar à vacinação contra a Covid-19. Veja a imagem

em Schneverdingen, no sul de Hamburgo,

Um ativista alemão encontrou uma forma original de apelar a que as pessoas se vacinem contra a Covid-19. Para isso, Hanspeter Etzold formou uma seringa gigante com 700 ovelhase registou o momento com uma fotografia tirada com um drone.

A Alemanha tem uma das taxas de vacinação mais baixas da Europa Ocidental. De acordo com o Instituto Alemão Robert Koch de doenças infecciosas, 71,3% da população da Alemanha recebeu duas doses da vacina Covid-19 e 39,3% receberam vacinas de reforço na terça-feira.

"As ovelhas são populares entre as pessoas e carregam conotações emocionais positivas. Então, talvez elas possam alcançar muitas pessoas emocionalmente quando a lógica e o raciocínio científico não fazem o seu trabalho", disse o organizador da campanha, Hanspeter Etzold, à Reuters.



Os animais, que pertencem ao pastor Steffen Schmidt e à esposa, seguiram pedaços de pão espalhados no chão para formar a forma de uma seringa de 100 metros à medida que eram filmados por drones.