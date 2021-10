Ativista ambiental esconde-se no museu do Louvre antes de invadir desfile de Louis Vuitton

A ativista ambiental Marie Cohuet escondeu-se na casa de banho dentro do museu de arte do Louvre, em Paris, por mais de duas horas, antes de invadir o desfile da Louis Vuitton na Paris Fashion Week em protesto contra os danos ambientais causados ??pela indústria da moda.



Perto da hora do evento, Cohuet fingiu que era parte da equipa de organização do desfile, e conseguiu entrar enquanto fingia falar ao telefone.



desdobrou a faixa que trazia com o slogan "Consumo excessivo = Extinção", avançou a Reuters.



"Foi como recuperar o poder", disse à agência de notícias a ativista ambiental de 26 anos, membro do grupo Amigos da Terra.



Cohuet acabou por ser derrubada por um segurança da marca de luxo e expulsa do evento.



"A desobediência civil pode ser necessária, ou precisamos de desafiar aqueles que estão a destruir o planeta e a desrespeitar os direitos humanos e sociais", acrescentou a ativista.